Наводнение в Хорватии затопило 200 домов

В последние дни Хорватия страдает от наводнения.

Наводнение в Хорватии / twitter.com @IvanaDokozaM

Стихия нанесла ущерб центральной части страны, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что под водой оказались по меньшей мере две сотни домов. Прогнозы неутешительны: уже 19 сентября количество затопленных домов может ощутимо увеличиться. Синоптики региона прогнозируют дальнейшие сильные ливни.

Напомним, мощный ураган "Мария" накрыл островное государство Доминика в Карибском море. Ураган привел к многочисленным разрушениям.