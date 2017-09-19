Наводнение в Хорватии затопило 200 домов

15:45, 19 сентября 2017
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В последние дни Хорватия страдает от наводнения.

Наводнение в Хорватии / twitter.com @IvanaDokozaM
Наводнение в Хорватии / twitter.com @IvanaDokozaM

Стихия нанесла ущерб центральной части страны, говорится в сюжете ТСН.

Ураган "Макс" обрушился на побережье Мексики

Отмечается, что под водой оказались по меньшей мере две сотни домов. Прогнозы неутешительны: уже 19 сентября количество затопленных домов может ощутимо увеличиться. Синоптики региона прогнозируют дальнейшие сильные ливни.

Напомним, мощный ураган "Мария" накрыл островное государство Доминика в Карибском море. Ураган привел к многочисленным разрушениям.

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