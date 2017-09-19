В Киеве объявили высший уровень пожарной опасности
В течение 19-20 сентября в столице ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.
Если вы оказались в очаге пожара:
- не паникуйте и не принимайте поспешные, необдуманные решения;
- не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
- из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
- если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем. Следует накрыться мокрой одеждой и дышать воздухом, который находится низко над поверхностью земли – воздух здесь менее задымлен. Рот и нос необходимо прикрывать одеждой или куском любой ткани;
- для того, чтобы погасить пламя небольших низовых пожаров, можно ветками лиственных пород деревьев забить пламя, залить водой, забросать влажным грунтом и затоптать ногами;
- во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь;
- будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут упасть и травмировать вас;
- особенно осторожными следует быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут образовываться глубокие воронки. По возможности, нужно проверять палкой глубину слоя, который выгорел;
- после выхода из очага пожара сообщите местной администрации и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.
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