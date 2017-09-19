В Доминике сообщили о разрушительных последствиях урагана "Мария" (видео)
Мощный ураган "Мария" обрушился на островное государство Доминика в Карибском море.
Ураган привел к многочисленным разрушениям. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Рузвельт Скеррит.
Ураган "Мария" в Атлантике усилился до максимальной категории
"Мы потеряли все, что можно купить за деньги", - написал он.
Скеррит также добавил, что его самый большой страх - узнать утром о пострадавших и погибших в результате предполагаемых оползней.
Премьер предполагает, что из-за стихии в течение нескольких дней не будут работать аэропорты и морские порты.
Ураган "Мария" свирепствует в Атлантическом океане
Ранее сообщалось, что ураган затронул резиденцию Рузвельта Скеррита: сильный ветер сорвал крышу со здания.
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