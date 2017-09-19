На Закарпатье без электроэнергии остаются более 20 населенных пунктов

12:38, 19 сентября 2017
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По состоянию на утро 19 сентября в Закарпатской области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта.

Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС
Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, в Закарпатской области в результате ухудшения погодных условий (шквальный ветер и гроза) были частично повреждены кровли 16 зданий разного назначения. Кроме того, произошло падение 38 деревьев в трех районах.

Также было нарушено электроснабжение в 36 населенных пунктах Раховского (17), Хустского (6), Межгорного (3) и Тячевского районов (10). По состоянию на 09:00 19 сентября восстановлено электроснабжение в 14 населенных пунктах.

Напомним, на Буковине из-за урагана остаются обесточенными несколько населенных пунктов.

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