На Закарпатье без электроэнергии остаются более 20 населенных пунктов
По состоянию на утро 19 сентября в Закарпатской области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня практически без осадков, во многих регионах похолодает (карта)
Так, в Закарпатской области в результате ухудшения погодных условий (шквальный ветер и гроза) были частично повреждены кровли 16 зданий разного назначения. Кроме того, произошло падение 38 деревьев в трех районах.
Также было нарушено электроснабжение в 36 населенных пунктах Раховского (17), Хустского (6), Межгорного (3) и Тячевского районов (10). По состоянию на 09:00 19 сентября восстановлено электроснабжение в 14 населенных пунктах.
Напомним, на Буковине из-за урагана остаются обесточенными несколько населенных пунктов.
Читайте также
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей