Жертвами тайфуна "Доксури" во Вьетнаме стали девять человек

Девять человек погибли, еще четверо пропали без вести в результате тайфуна "Доксури" во Вьетнаме.

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Тайфун "Доксури" накрыл центральную часть Вьетнама 15 сентября, сообщает Xinhua со ссылкой на Центральный руководящий комитет по предупреждению и контролю стихийных бедствий страны.

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В результате тайфуна "Доксури" также получили травмы 112 человек.

Напомним, из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили 586 авиарейсов как на внутренних направлениях, так и за пределы страны.