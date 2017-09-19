Жителей Украины предупреждают о пожарной опасности

10:33, 19 сентября 2017
9
0

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Во многих областях Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС
Во многих областях Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +20°

Так, 19-21 сентября в южных и восточных областях Украины ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, на территории Киевской области 19-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности, в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 19 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей