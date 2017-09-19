Жителей Украины предупреждают о пожарной опасности

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Во многих областях Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 19-21 сентября в южных и восточных областях Украины ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, на территории Киевской области 19-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности, в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 19 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +33°.