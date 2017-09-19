Ураган "Мария" снес крышу дома премьер-министра Доминики

Ураган "Мария" обрушился на островное государство Доминика в Карибском море и нанес ущерб дому премьер-министра страны Рузвельта Скеррита.

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Об этом сам Скеррит сообщил в Facebook.

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"Крыша дома улетела. Я в полной власти урагана. Дом затапливает", - написал премьер-министр.

Позже Скеррит сообщил, что его спасли.

Ранее сообщалось, что ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории.