Ураган "Мария" снес крышу дома премьер-министра Доминики

09:30, 19 сентября 2017
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Ураган "Мария" обрушился на островное государство Доминика в Карибском море и нанес ущерб дому премьер-министра страны Рузвельта Скеррита.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сам Скеррит сообщил в Facebook.

Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

"Крыша дома улетела. Я в полной власти урагана. Дом затапливает", - написал премьер-министр.

Позже Скеррит сообщил, что его спасли.

Ранее сообщалось, что ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории. 

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