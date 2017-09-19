В Киеве сегодня без осадков, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 сентября, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

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