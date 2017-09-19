В Киеве сегодня без осадков, днем до +20°

08:30, 19 сентября 2017
4
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 сентября, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com
В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей