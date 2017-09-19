В Украине сегодня практически без осадков, во многих регионах похолодает (карта)

08:00, 19 сентября 2017
1355
0

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +20°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре без осадков, температура днем до +28°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН
Прогноз на 19 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей