Ураган "Мария" в Атлантике усилился до максимальной категории

Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября.

Ураган "Мария" / REUTERS

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США, передает РБК.

"Ургана "Мария" достиг пятой категории с максимальным устойчивым ветром 160 миль в час (260 км/ч)", - говорится в сообщении центра.

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Премьер-министра Доминики Рузвельт Скеррита на своей странице в Facebook сообщил, что его дом пострадал от урагана.

"Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", - написал Скеррит.

Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября. На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Позднее шторм усилился до урагана.

Правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).