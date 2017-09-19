Ураган "Мария" в Атлантике усилился до максимальной категории
Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября.
Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США, передает РБК.
"Ургана "Мария" достиг пятой категории с максимальным устойчивым ветром 160 миль в час (260 км/ч)", - говорится в сообщении центра.
"Ирма" научила Трампа тому, что существуют ураганы пятой категории
Премьер-министра Доминики Рузвельт Скеррита на своей странице в Facebook сообщил, что его дом пострадал от урагана.
"Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", - написал Скеррит.
Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября. На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Позднее шторм усилился до урагана.
Правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°