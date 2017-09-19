Ураган "Мария" в Атлантике усилился до максимальной категории

05:42, 19 сентября 2017
17
0

Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября.

Ураган
Ураган "Мария" / REUTERS

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до пятой, самой максимальной категории. Об этом сообщил Национальный ураганный центр США, передает РБК.

"Ургана "Мария" достиг пятой категории с максимальным устойчивым ветром 160 миль в час (260 км/ч)", - говорится в сообщении центра.

"Ирма" научила Трампа тому, что существуют ураганы пятой категории

Премьер-министра Доминики Рузвельт Скеррита на своей странице в Facebook сообщил, что его дом пострадал от урагана.

"Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", - написал Скеррит.

Тропический шторм "Мария" сформировался над Атлантикой 16 сентября. На момент образования скорость ветра шторма достигла 80 км/ч. Позднее шторм усилился до урагана.

Правительство Антигуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей