На Буковине из-за урагана остаются обесточенными несколько населенных пунктов (видео)

19:24, 18 сентября 2017
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Ураган длился полчаса, но нанес немало вреда.

Ураган длился полчаса, но нанес немало вреда. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В эпицентре оказались Черновцы: поломанные деревья побили немало автомобилей.

Полночи были перекрыты дороги из города. Сейчас коммунальщики убирают после непогоды, а обесточенными остаются полсотни населенных пунктов.

Разбитые крыши, сломанные деревья и сотни населенных пунктов без света: ураган прокатился Румынией и зацепил запад Украины (видео)

Задела стихия и соседнее Прикарпатье, где скорость ветра достигала 20 км в час. Там сильным ветром изуродовало здания и элементы инфраструктуры. Повезло, что непогода пришлась на ночное время суток, и людей на улицах и в учреждениях не было.

А на Хмельнитчине непогода разгулялась в городе Городок прямо во время уличного концерта Златы Огневич. Концерт завершился лишь тогда, когда во всем городе пропал свет.

Этот ураган - следствие румынского урагана, однако остальной территории Украины он уже не грозит.

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