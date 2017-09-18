На Буковине из-за урагана остаются обесточенными несколько населенных пунктов (видео)
Ураган длился полчаса, но нанес немало вреда.
Ураган длился полчаса, но нанес немало вреда. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В эпицентре оказались Черновцы: поломанные деревья побили немало автомобилей.
Полночи были перекрыты дороги из города. Сейчас коммунальщики убирают после непогоды, а обесточенными остаются полсотни населенных пунктов.
Разбитые крыши, сломанные деревья и сотни населенных пунктов без света: ураган прокатился Румынией и зацепил запад Украины (видео)
Задела стихия и соседнее Прикарпатье, где скорость ветра достигала 20 км в час. Там сильным ветром изуродовало здания и элементы инфраструктуры. Повезло, что непогода пришлась на ночное время суток, и людей на улицах и в учреждениях не было.
А на Хмельнитчине непогода разгулялась в городе Городок прямо во время уличного концерта Златы Огневич. Концерт завершился лишь тогда, когда во всем городе пропал свет.
Этот ураган - следствие румынского урагана, однако остальной территории Украины он уже не грозит.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°