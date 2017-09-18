В Киеве завтра без осадков, днем до +20°

17:00, 18 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

Завтра в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает (карта)

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 сентября, Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.

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