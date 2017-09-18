Завтра в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает (карта)

16:30, 18 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 сентября, Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +28°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН
Прогноз на 19 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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