Завтра в Украине практически без осадков, во многих областях похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 сентября, Украине практически без осадков, во многих областях похолодает.
На востоке без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +33°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
На западе Украины во вторник практически без осадков. Днем до +21°.
В северных областях без осадков. Температура до +20°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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