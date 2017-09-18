К 2100 году на Земле может наступить климатическая катастрофа – ученые

15:26, 18 сентября 2017
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К 2100 году человечество может быть уничтожено "катастрофическими" изменениями климата. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Такой прогноз дали американские ученые. Их работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Daily Mail.

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В своем труде ученые представили три сценария, в которых оценивается влияние на Землю повышение среднегодовых температур.

Согласно одному из прогнозов, увеличение среднегодовой температуры на 3 градуса Цельсия приведет к увеличению числа ураганов и наводнений и более продолжительным засухам.

По второму прогнозу, если температура повысится на 3-5 градусов Цельсия, ледяной щит Западной Антарктиды будет полностью разрушен, а леса Амазонии вымрут. Население Земли будет страдать от жары и голода. Вероятность наступления такого сценария – 5%.

Третий вариант развития событий ("экзистенциальный") предполагает повышение среднегодовой температуры на планете на более чем 5 градусов. Оценки последствия таких изменений учеными не проводились. Известно, что в таком случае человечество столкнется с дефицитом пресной воды и продовольствия. 

Напомним, в 2016 году на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям 175 стран подписали соглашение об изменении климата

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

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