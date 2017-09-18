В восьми областях Украины объявили высший уровень пожарной опасности

14:39, 18 сентября 2017
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Сегодня, 18 сентября, в восьми областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

На юге и востоке Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС
На юге и востоке Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, 18 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди.

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