В восьми областях Украины объявили высший уровень пожарной опасности
Сегодня, 18 сентября, в восьми областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
В Украине из-за непогоды обесточены почти 500 населенных пунктов
Так, 18 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди.
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