Из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили почти 600 авиарейсов

Из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили 586 авиарейсов как на внутренних направлениях, так и за пределы страны.

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Крупнейшие авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon Airways) были вынуждены отменить, соответственно, 151 и 225 внутренних рейсов, сообщает "РИА Новости".

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Кроме того, авиакомпания Peach Aviation отменила 53 внутренних и международных рейса из-за тайфуна. Также об отмене 43 авиарейсов объявила компания Jetstar. Авиакомпании Japan Air Commuter, Skymark airlines, Solaseed Air, Spring Japan, Japan Transocean и Vanila Air отменили в общей сложности 114 рейсов.

Сейчас тайфун "Талим" находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.