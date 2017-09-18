Из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили почти 600 авиарейсов

13:17, 18 сентября 2017
476
0

Из-за тайфуна "Талим" в Японии отменили 586 авиарейсов как на внутренних направлениях, так и за пределы страны.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Крупнейшие авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon Airways) были вынуждены отменить, соответственно, 151 и 225 внутренних рейсов, сообщает "РИА Новости".

В Китае эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна "Талим"

Кроме того, авиакомпания Peach Aviation отменила 53 внутренних и международных рейса из-за тайфуна. Также об отмене 43 авиарейсов объявила компания Jetstar. Авиакомпании Japan Air Commuter, Skymark airlines, Solaseed Air, Spring Japan, Japan Transocean и Vanila Air отменили в общей сложности 114 рейсов.

Сейчас тайфун "Талим" находится на юге Японии в префектуре Кагосима и движется в северо-восточном направлении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей