Разбитые крыши, сломанные деревья и сотни населенных пунктов без света: ураган прокатился Румынией и зацепил запад Украины (видео)

13:15, 18 сентября 2017
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Из Румынии ураган переместился в сторону Украины.

Отголоски румынского ураагну почувствовали жители западных областей Украины / скриншот УНИАН
Отголоски румынского урагана почувствовали жители западных областей Украины / скриншот УНИАН

Румынией прокатился мощный ураган. Порывы ветра достигали 100 км/час. Ветер валил деревья и срывал крыши домов. Стихия унесла жизни 8 человек, еще около 70 человек находятся в больницах.

Самый сильный удар пришелся на город Тимишоара на западе Румынии. Шторм повредил линии электропередач и каналы водоснабжения. Власти города не были готовы к непогоде, поскольку синоптики прогнозировали только дождь.

Ураган из Румынии не коснется Украины - синоптик

Из Румынии ураган переместился в сторону Украины. Ухудшение погоды этой ночью ощутили западные области нашей страны. Сильным ветром повалены сотни деревьев, сорваны крыши, 500 сел и городов остаются без света. Сегодня, 18 сентября, по данным синоптиков, на запад Украины снова надвигаются грозы с ливнями и градом.

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