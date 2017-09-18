Сентябрь в Киеве установил новый температурный рекорд

12:55, 18 сентября 2017
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Ночь 18 сентября в столице стала самой теплой за 137 лет наблюдений.

Сентябрь в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды / УНИАН
Сентябрь в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды / УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной геофизической обсерватории.

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"18 сентября в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений, поскольку температура не опустилась ниже +18,6°, что на 2,4° теплее, чем было в 1939 году", - говорится в сообщении.

Также в обсерватории подтвердили рекордную для 17 сентября температуру. Так, после полудня столбик термометра поднялся до +30,9°, что на 2,4° выше предыдущего максимального значения 1939 года, а среднесуточная температура достигла +21,7°, превысив рекордное значение 1909 года на 0,1°.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди.

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