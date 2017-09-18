Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинство областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет тепло и без осадков. На востоке до +34°, на западе до +23°. В центре столбик термометра поднимется до +34°, на севере до +23°. На юге – до +33°.

Прогноз на 18 сентября / УНИАН

Во вторник, 19 сентября, в Украине переменная облачность. На юге и востоке сохранится жаркая погода - до +34°, на западе и севере немного похолодает.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН

В среду, 20 сентября, местами пройдут дожди с грозами. На юге жара до +35°. В остальных регионах до +31°.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН

В четверг в западных областях пройдут дожди. Ночью по стране +5°...+18°, днем на юге до +35°.

Прогноз на 21 сентября / УНИАН

В пятницу в большинстве регионов ожидаются осадки. В центре до +32°, в остальных регионах +15°...+31°.

Прогноз на 22 сентября / УНИАН

23 и 24 сентября местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +7°, на остальной территории +8°…+13°. Днем температура по стране +16°...+26°. В воскресенье ночью на севере до +7°, днем в Украине +17°...+26°.

Прогноз на 23 сентября / УНИАН

Прогноз на 24 сентября / УНИАН

Народный прогноз

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.

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20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - быть зиме холодной.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Вторая Пречистая дождем поливает (в этот день в Украине обычно идут дожди). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая. 22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

23 сентября - Минодоры, мученицы. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами. 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Федора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода).

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