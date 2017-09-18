Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинство областей Украины придет похолодание. Ближе к выходным ожидаются дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет тепло и без осадков. На востоке до +34°, на западе до +23°. В центре столбик термометра поднимется до +34°, на севере до +23°. На юге – до +33°.
Во вторник, 19 сентября, в Украине переменная облачность. На юге и востоке сохранится жаркая погода - до +34°, на западе и севере немного похолодает.
В среду, 20 сентября, местами пройдут дожди с грозами. На юге жара до +35°. В остальных регионах до +31°.
В четверг в западных областях пройдут дожди. Ночью по стране +5°...+18°, днем на юге до +35°.
В пятницу в большинстве регионов ожидаются осадки. В центре до +32°, в остальных регионах +15°...+31°.
23 и 24 сентября местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +7°, на остальной территории +8°…+13°. Днем температура по стране +16°...+26°. В воскресенье ночью на севере до +7°, днем в Украине +17°...+26°.
Народный прогноз
18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.
В Украине из-за непогоды обесточены почти 500 населенных пунктов
20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - быть зиме холодной.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Вторая Пречистая дождем поливает (в этот день в Украине обычно идут дожди). На Рождество святой Богородицы погода хорошая - дальнейшая осень будет погожая. 22 сентября - праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.
23 сентября - Минодоры, мученицы. Ветер северо-западный - зима будет суровая, а юго-восточный - теплая. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами. 24 сентября - Феодоры преподобной. Осенняя Федора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода).
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°