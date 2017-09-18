Ураган из Румынии не коснется Украины - синоптик

11:11, 18 сентября 2017
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Ураган, из-за которого в Румынии травмировались десятки людей, не коснется Украины.

Циклон не затронет Украину / УНИАН
Циклон не затронет Украину / УНИАН

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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"Люди, не надо уже бояться урагана, циклона, который вызвал убытки и трагедии в Тимишоаре (Румыния) и который зацепил Украину.

Циклон уже за пределами Украины, никакого урагана у нас не будет", - пишет она.

По ее словам, в Украине не ожидается "никаких сильных гроз и ураганов".

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины

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