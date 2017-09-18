На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 18 сентября, в западных областях ожидается сильный ветер.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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"Днем 18 сентября в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-23 м/с", - предупреждают в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в течение воскресенья и ночи на понедельник в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.