На западе Украины объявили штормовое предупреждение

10:29, 18 сентября 2017
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Сегодня, 18 сентября, в западных областях ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Украине сегодня будет солнечно и без осадков (карта)

"Днем 18 сентября в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-23 м/с", - предупреждают в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в течение воскресенья и ночи на понедельник в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.

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