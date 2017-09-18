Мощный ураган из Румынии движется в сторону Украины

09:25, 18 сентября 2017
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Ураган, оставивший десятки пострадавших в Румынии, согласно прогнозам синоптиков, движется в сторону Украины.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час, сообщает BBC

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Большая часть жертв и пострадавших – жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара - третий по величине город Румынии, расположен на западе страны.

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

"Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", - сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины.

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