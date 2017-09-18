В Украине из-за непогоды обесточены почти 500 населенных пунктов

В Закарпатской области шквальный ветер повалил деревья и разрушил кровлю больницы.

Шквальный ветер разрушил крыши домов / comments.ua

В течение воскресенья и ночи понедельника в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Хмельницкой области без электричества остались 187 населенных пунктов, в Тернопольской - 114 н.п., в Черновицкой - 73 н.п., в Ивано-Франковской - 70 н.п., в Закарпатской - 33 н.п. и в Днепропетровской - 1 н.п.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 71 бригада облэнерго (71 единиц техники и 186 человек).

Кроме этого, сильные порывы ветра и шквалы привели к чрезвычайным происшествиям иного характера.

Так, в Черновцах сильным ветром была повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 кв. м, в с.Стебни Путильского района Черновицкой области повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 кв. м, были повалены около 50 деревьев.

В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах упали около 20 деревьев, а в пгт. Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 кв. м и частично – кровли трех частных домов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, над Черновцами пронеслась буря. Повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили.