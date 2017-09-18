В Киеве сегодня без осадков , днем до +25°

Согласно данным Погода УНИАН, 18 сентября в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

Читайте также В Киеве сегодня установлен температурный рекорд

Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:06.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 сентября, в Украине без осадков, на юге до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.