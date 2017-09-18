В Украине сегодня будет солнечно и без осадков (карта)

08:00, 18 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 сентября, в Украине без осадков, на юге до +34°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в понедельник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура днем до +33°.

Прогноз на 18 сентября / УНИАН
Прогноз на 18 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо - морозы наступят не скоро.

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