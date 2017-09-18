Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

03:41, 18 сентября 2017
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Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм «Мария» усилился до урагана, сообщает РБК со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).

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Как говорится в сообщении, правительство Антгуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).

Шторм
Шторм "Мария" стал ураганом / фото nhc.noaa.gov

Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов.

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«По прогнозам ветер усилится до 120 км/ч, с дальнейшими порывами. «Мария» может достигнуть Британских Подветренных островов к ночи понедельника», - сообщает NHC.

Как сообщал УНИАН, тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря. К середине недели ураган "Мария" может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.

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