Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов.
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана, сообщает РБК со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC).
Ураган "Хосе" в Карибском море ослабел до тропического шторма
Как говорится в сообщении, правительство Антгуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов - для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды).
Также штормовое предупреждение выпустили власти США и Великобритании для Виргинских островов.
Ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 миллиардов
«По прогнозам ветер усилится до 120 км/ч, с дальнейшими порывами. «Мария» может достигнуть Британских Подветренных островов к ночи понедельника», - сообщает NHC.
Как сообщал УНИАН, тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря. К середине недели ураган "Мария" может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°