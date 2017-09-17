Над Черновцами пронеслась буря - жителей просят не выходить на улицу (фото)

Резкий и внезапный шквал ветра начался сегодня примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.

Внезапная буря повалила десятки деревьев по всей территории Черновцов / фото facebook/ЙосипівОлег

В Черновцах в результате внезапной бури, которая пронеслась над городом, повалены десятки деревьев, сорваны билборды и повреждены автомобили.

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Как передает корреспондент УНИАН, резкий и внезапный шквал ветра начался сегодня примерно в 20.00 и продолжался примерно полчаса.

Внезапная буря повалила десятки деревьев по всей территории Черновцов и повредила припаркованные вдоль Главной улицы автомобили.

В частности, обочины улицы Галицкий Шлях при выезде из Черновцов сейчас завалены сломанными деревьями, в связи с этим движение на этой дороге заблокировано.

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На улице Комарова ветер повредил билборд, который сейчас висит над головами прохожих.

фото facebook/ЙосипівОлег

В связи с внезапным ухудшением погодных условий руководитель патрульной полиции Черновцов Олег Иосипив призвал жителей города без необходимости не выходить на улицу.

«Просим вас быть осмотрительными и осторожными. Призываем без необходимости не выходить из дома, ограничиться в передвижении на транспортных средствах и оставлять их в безопасных местах», - написал он на своей странице в Facebook.