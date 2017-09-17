В Киеве сегодня установлен температурный рекорд

В воскресенье температура в столице составляла +30, +31 градус.

Сегодня в Киеве установлен температурный рекорд / фото УНИАН

Сегодня, 17 сентября, в Киеве был установлен абсолютный температурный рекорд.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градуса. Но сегодня она превышена - в столице +30, +31 градус. Рекорд есть!», - сообщила синоптик.