В Киеве сегодня установлен температурный рекорд

19:43, 17 сентября 2017
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В воскресенье температура в столице составляла +30, +31 градус.

Сегодня в Киеве установлен температурный рекорд / фото УНИАН
Сегодня в Киеве установлен температурный рекорд / фото УНИАН

Сегодня, 17 сентября, в Киеве был установлен абсолютный температурный рекорд.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градуса. Но сегодня она превышена - в столице +30, +31 градус. Рекорд есть!», - сообщила синоптик.

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