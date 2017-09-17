Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре
Месяц будет дождливым, местами выпадет мокрый снег. В горах заморозки возможны уже в начале месяца.
По словам синоптиков, погода в октябре будет переменчивой. Во второй половине месяца ожидаются перепады температуры воздуха, а к концу октября – резкое похолодание и заморозки. Об этом сообщает napensii.
Месяц будет дождливым, местами выпадет мокрый снег. В горах заморозки возможны уже в начале месяца.
Народный предсказатель погоды Леонид Горбань рассказал, что «... первые две октябрьских недель почти каждый день будет идти дождь. В это время термометры покажут среднесуточную температуру + 12... + 14 ° С, а дневная + 15... + 17 ºС. 6 октября похолодает – среднесуточная температура опустится примерно до +9 ° С, а дневная до +12 ºС. В середине месяца украинцам придется достать теплую одежду, 15 октября ожидаются первые заморозки".
Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание
"Учитывая, что средняя температура за сутки опустится до +5 ºС, ночью столбики термометров вполне могут упасть ниже нуля. Правда, так холодно будет всего пару дней – уже в 20-х числах октября воздух днем прогреется до +14... + 15 ºС. Такая погода продлится до конца месяца, а в последние дни октября ударят ночные морозы – до 3 градусов ниже нуля. Тогда же ожидаются дожди, которые могут перейти в мокрый снег», - отметил Горбань.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°