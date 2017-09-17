Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

17:59, 17 сентября 2017
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Месяц будет дождливым, местами выпадет мокрый снег. В горах заморозки возможны уже в начале месяца.

фото УНИАН
15 октября ожидаются первые заморозки / фото УНИАН

По словам синоптиков, погода в октябре будет переменчивой. Во второй половине месяца ожидаются перепады температуры воздуха, а к концу октября – резкое похолодание и заморозки. Об этом сообщает napensii.

Месяц будет дождливым, местами выпадет мокрый снег. В горах заморозки возможны уже в начале месяца.

Народный предсказатель погоды Леонид Горбань рассказал, что «... первые две октябрьских недель почти каждый день будет идти дождь. В это время термометры покажут среднесуточную температуру + 12... + 14 ° С, а дневная + 15... + 17 ºС. 6 октября похолодает – среднесуточная температура опустится примерно до +9 ° С, а дневная до +12 ºС. В середине месяца украинцам придется достать теплую одежду, 15 октября ожидаются первые заморозки".

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"Учитывая, что средняя температура за сутки опустится до +5 ºС, ночью столбики термометров вполне могут упасть ниже нуля. Правда, так холодно будет всего пару дней – уже в 20-х числах октября воздух днем прогреется до +14... + 15 ºС. Такая погода продлится до конца месяца, а в последние дни октября ударят ночные морозы – до 3 градусов ниже нуля. Тогда же ожидаются дожди, которые могут перейти в мокрый снег», - отметил Горбань.

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