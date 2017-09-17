Погода на сегодня: в большинстве регионов будет почти летняя жара, на западе - дожди
На юге страны синоптики обещают до +33° и без осадков, на западе вероятны грозы.
Воскресенье, 17 сентября, в Украине будет преимущественно теплым и без осадков, дожди прогнозируют только на западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"
В западных регионах возможны дожди с грозами, температура днем +22°..+25°, на Ивано-Франковщине и Буковине до +28° и даже +30°.
На севере страны днем +26°..+29°, облачно с прояснениями.
В центральных областях в воскресенье будет +27°..+30°, также облачно с прояснениями.
На востоке прогнозируют +26°..+28°, облачно с прояснениями, без осадков.
В южных областях сегодня будет +27°..+33°, также без осадков.
По прогнозу Гидрометцентра, в Киеве в воскресенье днем без осадков. Температура ночью +13°..+15°, днем +27°..+29°.
В Львове временами дождь, возможна гроза. Температура ночью +11°..+13°, днем +22°..+24°.
В Одессе будет солнечно и жарко. Температура ночью +18°..+20°, днем +26°..28°.
В Днепре осадков не будет. Температура ночью +13°..+15°, днем +29°..+31°.
В Харькове без осадков. Температура ночью +10°..+12°, днем +26°..+28°.
В Карпатах пройдут дожди (ночью местами), возможна гроза. Температура ночью +8°..+13°, днем +14°..+19°.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°