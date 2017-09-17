Погода на сегодня: в большинстве регионов будет почти летняя жара, на западе - дожди

09:58, 17 сентября 2017
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На юге страны синоптики обещают до +33° и без осадков, на западе вероятны грозы.

В Украине будет жаркая погода / фото УНИАН
В Украине будет жаркая погода / фото УНИАН

Воскресенье, 17 сентября, в Украине будет преимущественно теплым и без осадков, дожди прогнозируют только на западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных регионах возможны дожди с грозами, температура днем +22°..+25°, на Ивано-Франковщине и Буковине до +28° и даже +30°.

На севере страны днем +26°..+29°, облачно с прояснениями.

В центральных областях в воскресенье будет +27°..+30°, также облачно с прояснениями.

На востоке прогнозируют +26°..+28°, облачно с прояснениями, без осадков.

В южных областях сегодня будет +27°..+33°, также без осадков.

Погода 17 сентября / фото Укргидрометцентр
Погода 17 сентября / фото Укргидрометцентр

По прогнозу Гидрометцентра, в Киеве в воскресенье днем без осадков. Температура ночью +13°..+15°, днем +27°..+29°.

В Львове временами дождь, возможна гроза. Температура ночью +11°..+13°, днем +22°..+24°.

В Одессе будет солнечно и жарко. Температура ночью +18°..+20°, днем +26°..28°.

В Днепре осадков не будет. Температура ночью +13°..+15°, днем +29°..+31°.

В Харькове без осадков. Температура ночью +10°..+12°, днем +26°..+28°.

В Карпатах пройдут дожди (ночью местами), возможна гроза. Температура ночью +8°..+13°, днем +14°..+19°.

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