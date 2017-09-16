Погода на воскресенье: Киев может обновить температурный рекорд
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 сентября самая высокая температура воздуха днем была +28,5 в 1939 году, самая низкая - ночью +1 в 1952 году.
В воскресенье, 17 сентября, в Украине будет преобладать теплый и сухой воздух, лишь на западе и севере более влажный. Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Ожидается погода без осадков, лишь ночью и утром в большинстве северных областей и на крайнем западе страны небольшой, днем в западных областях местами умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет жарко и без осадков (карта)
Температура воздуха ночью 12-17°, в южной части до 20°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 8-10°; днем 29-34°, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях 24-29°, на крайнем западе 18-23°.
В Киеве – ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 27-29°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 сентября самая высокая температура воздуха днем была +28,5 в 1939 году, самая низкая - ночью +1 в 1952 году.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°