Погода на воскресенье: Киев может обновить температурный рекорд

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 сентября самая высокая температура воздуха днем была +28,5 в 1939 году, самая низкая - ночью +1 в 1952 году.

В Киеве – ночью местами кратковременный дождь / фото УНИАН

В воскресенье, 17 сентября, в Украине будет преобладать теплый и сухой воздух, лишь на западе и севере более влажный. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью и утром в большинстве северных областей и на крайнем западе страны небольшой, днем в западных областях местами умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

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Температура воздуха ночью 12-17°, в южной части до 20°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 8-10°; днем 29-34°, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях 24-29°, на крайнем западе 18-23°.

В Киеве – ночью местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков, температура воздуха ночью 13-15°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 сентября самая высокая температура воздуха днем была +28,5 в 1939 году, самая низкая - ночью +1 в 1952 году.