На Москву обрушился шквалистый ветер: пострадали 15 человек, в аэропортах задержаны рейсы

20:18, 15 сентября 2017
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Более 60 деревьев было повалено, повреждены крыши шести зданий из-за сильного ветра.

УНИАН
В аэропортах российской столицы задержаны 26 рейсов \ УНИАН

В Москве число пострадавших в результате сильного ветра увеличилось до 15 человек, среди них двое детей, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. «Пострадавших уже 15 человек, в том числе двое детей», - сказал источник.

Москву снова накрыл ливень и град (фото, видео)В аэропортах российской столицы задержаны 26 рейсов, еще шесть отменены, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания». В частности, в «Домодедово» задержан 21 рейс, шесть отменены. В «Шереметьево» пять рейсов задержаны.

Также в Московской области из-за непогоды отключились несколько электрических подстанций. «Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления», - уточнили в министерстве энергетики Подмосковья.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя, грозы и шквалистого ветра до 25 м в секунду.

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