У берегов Чили произошло землетрясение

16:11, 15 сентября 2017
917
0

В пятницу, 15 сентября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,6.

У берегов Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Из-за непогоды в Италии погибли по меньшей мере семь человек (фото)

Эпицентр подземных толчков располагался в Западно-Чилийском поднятии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 98 человек. В штатах Оахака и Чьяпас пострадали около 2,3 млн человек, правительственная помощь предоставляется почти во всех пострадавших районах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото) В американском штате Мичиган объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения, есть погибший (фото)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей