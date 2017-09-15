В пятницу, 15 сентября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,6.

У берегов Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также Из-за непогоды в Италии погибли по меньшей мере семь человек (фото)

Эпицентр подземных толчков располагался в Западно-Чилийском поднятии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 98 человек. В штатах Оахака и Чьяпас пострадали около 2,3 млн человек, правительственная помощь предоставляется почти во всех пострадавших районах.