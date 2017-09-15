На Львовщине объявили штормовое предупреждение

15:28, 15 сентября 2017
619
0

Сегодня, 15 сентября, во Львовской области ожидается сильный ветер.

В Львовской области очікуєт сильный ветер / Югополис
В Львовской области ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

В большинстве регионов Украины сегодня солнечно и без осадков, дожди пройдут только на западе (карта)

В частности, 15 сентября, на территории области местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Напомним, в эти выходные в Украине будет тепло, лишь в западных областях синоптики обещают дожди с грозами. В частности, во Львове в субботу без осадков, ночью +10 градусов, днем +21°. В воскресенье ливень, +12°...+23°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей