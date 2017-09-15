На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 15 сентября, во Львовской области ожидается сильный ветер.

В Львовской области ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

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В частности, 15 сентября, на территории области местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Напомним, в эти выходные в Украине будет тепло, лишь в западных областях синоптики обещают дожди с грозами. В частности, во Львове в субботу без осадков, ночью +10 градусов, днем +21°. В воскресенье ливень, +12°...+23°.