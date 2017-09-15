Ураган "Хосе" в Карибском море ослабел до тропического шторма

14:37, 15 сентября 2017
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Ураган "Хосе" в Карибском море ослабел до тропического шторма, ожидается, что к выходным он снова станет ураганом.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сейчас шторм движется в западном и северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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"Максимальная скорость ветра снизилась до 110 км/ч (30 м/с) с более сильными порывами. Как ожидается, в пятницу начнется его усиление, а к концу недели "Хосе", вероятно, вновь станет ураганом", - говорится в сообщении.

Напомним, 82 человека погибли в результате урагана "Харви" в американском штате Техас.

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