Ураган "Хосе" в Карибском море ослабел до тропического шторма
Ураган "Хосе" в Карибском море ослабел до тропического шторма, ожидается, что к выходным он снова станет ураганом.
Сейчас шторм движется в западном и северо-западном направлении со скоростью около 11 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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"Максимальная скорость ветра снизилась до 110 км/ч (30 м/с) с более сильными порывами. Как ожидается, в пятницу начнется его усиление, а к концу недели "Хосе", вероятно, вновь станет ураганом", - говорится в сообщении.
Напомним, 82 человека погибли в результате урагана "Харви" в американском штате Техас.
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