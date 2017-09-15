Жертвами урагана "Харви" в Техасе стали более 80 человек

82 человека погибли в результате урагана "Харви" в американском штате Техас.

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Ураган нанес удар по штату около трех недель назад и привел к рекордному наводнению в районе Хьюстона, сообщает Reuters.

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"У нас есть сведения о 82 погибших", - сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

Он добавил, что на данный момент Техас ждет от местных властей подтверждение, что все смерти связаны с ураганом.

Ранее сообщалось, что из-за урагана "Харви", который стал самым сильным за 50 лет, погибли коло 60 человек.

Стихия разрушила или повредила около 140 тысяч домов, экономический ущерб оценивается в 180 млрд долларов.

Напомним, ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.