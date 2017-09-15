Погода на выходные: в большинстве областей Украины будет жарко и без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет тепло, только в западных областях синоптики обещают дожди с грозами.

На выходных в Украине практически без осадков / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+30°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье ливень, +12°...+23°.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, ожидается гроза.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +16°...+25°. В воскресенье до +29°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье +15°...+30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье +15°...+28°, солнечно.

Прогноз на 16 сентября / УНИАН

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +17°...+32°.

В Симферополе завтра без осадков, +18°...+34°. В воскресенье +18°...+36°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура до +31°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +29°. В воскресенье температура до +30°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье +15°...+32°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +23°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +27°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье температура днем +24°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +8° …+24°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +16°, днем до +26°. В воскресенье без осадков, до +27°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+30°. В воскресенье до +31°.

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