Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 98 человек

В результате мощного землетрясения в Мексике погибли 98 человек.

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В среду, 13 сентября, президент Мексики Энрике Пенья Ньето посетил пострадавшие от землетрясения районы, и отметил, что правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от стихии семьям, сообщает Xinhua.

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По последним данным, в результате землетрясения погибли 98 человек.

В штатах Оахака и Чьяпас пострадали около 2,3 млн человек, правительственная помощь предоставляется почти во всех пострадавших районах.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.