Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 98 человек

11:19, 15 сентября 2017
319
0

В результате мощного землетрясения в Мексике погибли 98 человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В среду, 13 сентября, президент Мексики Энрике Пенья Ньето посетил пострадавшие от землетрясения районы, и отметил, что правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от стихии семьям, сообщает Xinhua.

Отель в Мексике раскололся надвое из-за мощнейшего землетрясения

По последним данным, в результате землетрясения погибли 98 человек.

В штатах Оахака и Чьяпас пострадали около 2,3 млн человек, правительственная помощь предоставляется почти во всех пострадавших районах.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей