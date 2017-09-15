На востоке и юге Украины объявили пожарную опасность

10:43, 15 сентября 2017
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Сегодня, 15 сентября, в южных и восточных областях Украины ожидается пожарная опасность.

На юге и востоке Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС
На юге и востоке Украины ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 15 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

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