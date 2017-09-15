Ураган "Макс" обрушился на побережье Мексики
Ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.
"Макс" недавно достиг первой категории по международной пятибалльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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Сейчас ураган находится в районе восточной части штата Герреро. Там, а также в штате Оахака ожидаются сильные дожди, возможны наводнения.
Отмечается, что скорость ветра в эпицентре циклона достигает в настоящее время 130 км/ч.
Напомним, в американском штате Флорида из-за урагана "Ирма" без электроэнергии все еще остаются 3,7 миллионов домов и предприятий.
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