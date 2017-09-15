Ураган "Макс" обрушился на побережье Мексики

09:27, 15 сентября 2017
355
0

Ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Макс" недавно достиг первой категории по международной пятибалльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Мощный шторм охватил Германию, есть жертвы

Сейчас ураган находится в районе восточной части штата Герреро. Там, а также в штате Оахака ожидаются сильные дожди, возможны наводнения.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре циклона достигает в настоящее время 130 км/ч.

Напомним, в американском штате Флорида из-за урагана "Ирма" без электроэнергии все еще остаются 3,7 миллионов домов и предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта) В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей