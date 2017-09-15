Ураган "Макс" обрушился на побережье Мексики

Ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.

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"Макс" недавно достиг первой категории по международной пятибалльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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Сейчас ураган находится в районе восточной части штата Герреро. Там, а также в штате Оахака ожидаются сильные дожди, возможны наводнения.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре циклона достигает в настоящее время 130 км/ч.

Напомним, в американском штате Флорида из-за урагана "Ирма" без электроэнергии все еще остаются 3,7 миллионов домов и предприятий.