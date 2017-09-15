В Киеве сегодня солнечно, днем до +21°

08:30, 15 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 сентября, в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер юго-западный, до 5.4 м/с.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 19:12.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

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