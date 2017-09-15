В большинстве регионов Украины сегодня солнечно и без осадков, дожди пройдут только на западе (карта)

08:00, 15 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Украине практически без осадков, на юге до +31°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +21°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +30°.

Прогноз на 15 сентября / УНИАН
Прогноз на 15 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

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