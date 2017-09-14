На западе Украины завтра похолодает и пройдут дожди, в остальных регионах будет солнечно и сухо (видеопрогноз)

16:30, 14 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Украине в большинстве регионов Украины сохранится теплая и сухая погода, осадки и похолодание ожидаются на западе страны.

На западе Украины завтра пройдут дожди / tivasyk.info
На западе Украины завтра пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

На западе Украины в пятницу похолодает и пройдут дожди. Днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +21°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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