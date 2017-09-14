В Китае эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна "Талим"

15:44, 14 сентября 2017
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В связи с приближением тайфуна "Талим" на востоке Китая эвакуировали более 200 тысяч человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По данным метеорологов, "Талим" усилится до супертайфуна и наберет скорость до 180-200 км в час, сообщает Xinhua.

Число жертв тайфуна "Хато" в Китае увеличилось до 16

Ожидается, что "Талим" либо продолжит перемещаться на северо-запад и обрушится на провинцию Чжэцзян в ночь на 15 сентября, либо будет двигаться в северном направлении в акватории у побережья этой провинции, а затем повернет на северо-восток.

Кроме того, тайфун "Доксури" в это же время обрушится на островную провинцию Хайнань на юге Китая, либо пройдет через ее акваторию.

Напомним, не менее трех человек погибли в результате шторма "Себастьян" в Германии.

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