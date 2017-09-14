В Китае эвакуировали 200 тысяч человек из-за тайфуна "Талим"
В связи с приближением тайфуна "Талим" на востоке Китая эвакуировали более 200 тысяч человек.
По данным метеорологов, "Талим" усилится до супертайфуна и наберет скорость до 180-200 км в час, сообщает Xinhua.
Число жертв тайфуна "Хато" в Китае увеличилось до 16
Ожидается, что "Талим" либо продолжит перемещаться на северо-запад и обрушится на провинцию Чжэцзян в ночь на 15 сентября, либо будет двигаться в северном направлении в акватории у побережья этой провинции, а затем повернет на северо-восток.
Кроме того, тайфун "Доксури" в это же время обрушится на островную провинцию Хайнань на юге Китая, либо пройдет через ее акваторию.
Напомним, не менее трех человек погибли в результате шторма "Себастьян" в Германии.
Читайте также
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей