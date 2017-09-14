Жителей Киева предупреждают о сильном ветре

14:40, 14 сентября 2017
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Сегодня, 14 сентября, в столице ожидается сильный ветер.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru
В Киеве объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня будет тепло и без осадков

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 сентября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в четверг, 14 сентября, в Украине без осадков, на юге до +30°.

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