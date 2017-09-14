Мощный шторм охватил Германию, есть жертвы

13:24, 14 сентября 2017
1696
0

Не менее трех человек погибли в результате шторма "Себастьян" в Германии.

Шторм охватил Германию / Flickr, Traveltipy
Шторм охватил Германию / Flickr, Traveltipy

Север и северо-запад Германии охватил сильный ветер, в результате погибли три человека. Шторм повалил множество деревьев, чиновники призывают людей оставаться дома, сообщает DW.

Ураган "Ирма" привел к сильнейшему за 100 лет наводнению в Джексонвилле

Скорость ветра достигала 150 км/ч, местами также прошли сильные дожди.

Два человека погибли в результате падения деревьев, еще один утонул.

В земле Северный Рейн-Вестфалия шторм "Себастьян" привел к задержкам поездов. Также ветер повредил автомобили и здания.

Напомним, в аэропорту Амстердама (Нидерланды) из-за сильного ветра отменили 75 авиарейсов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей