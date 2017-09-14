Мощный шторм охватил Германию, есть жертвы

Не менее трех человек погибли в результате шторма "Себастьян" в Германии.

Шторм охватил Германию / Flickr, Traveltipy

Север и северо-запад Германии охватил сильный ветер, в результате погибли три человека. Шторм повалил множество деревьев, чиновники призывают людей оставаться дома, сообщает DW.

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Скорость ветра достигала 150 км/ч, местами также прошли сильные дожди.

Два человека погибли в результате падения деревьев, еще один утонул.

В земле Северный Рейн-Вестфалия шторм "Себастьян" привел к задержкам поездов. Также ветер повредил автомобили и здания.

Напомним, в аэропорту Амстердама (Нидерланды) из-за сильного ветра отменили 75 авиарейсов.