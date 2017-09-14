В Амстердаме из-за сильного ветра отменили десятки авиарейсов (видео)

В аэропорту Амстердама (Нидерланды) из-за сильного ветра отменили 75 авиарейсов.

Нидерланды пострадали от сильного ветра / twitter.com, @AT5

Скорость ветра в Нидерландах достигала 120 км/ч. Взлетать в таких условиях можно было не со всех полос аэродрома, поэтому некоторые вылеты отменили, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что лайнерам, которые заходили на посадку, было не легче. На видео из аэропорта видно, как ветер буквально сдувает самолеты.

Напомним, 14 сентября в западных областях ожидается сильный ветер.