В результате проливных дождей в Китае погибли семь человек

11:31, 14 сентября 2017
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Жертвами ливней на юго-западе Китая стали семь человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Во многих районах провинции Юньнань произошли оползни, в результате пострадали в той или иной мере 155 тысяч человек, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Жертвами бедствия стали 7 человек, более 500 человек были эвакуированы в экстренном порядке. По состоянию на утро 14 сентября, около 100 строений обрушилось, ущерб нанесен 4900 га сельскохозяйственных угодий.

Напомним, пять человек погибли в результате схода селевого потока в пригороде столицы Гвинеи Конакри.

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