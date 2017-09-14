Во Флориде более 3,7 млн потребителей остаются без электричества из-за урагана "Ирма"

В американском штате Флорида из-за урагана "Ирма" без электроэнергии все еще остаются 3,7 миллионов домов и предприятий.

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С 11 сентября была восстановлена подача электроэнергии трем миллионам потребителей.

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"По состоянию дел на полдень среды обесточено более 3,7 млн потребителей. С вечера понедельника восстановлено электроснабжение трех миллионов домов и предприятий", - цитирует ТАСС сообщение губернатора Флориды Рика Скотта.

Отмечается, что губернатор распорядился возобновить работу закрытых из-за "Ирмы" портов Эверглейдс, Тампа и Канаверал для возобновления приема танкеров с нефтью и продуктами ее переработки.

Напомним, в результате мощного урагана "Ирма" в американском штате Флорида погибли 12 человек.