Во Флориде более 3,7 млн потребителей остаются без электричества из-за урагана "Ирма"
В американском штате Флорида из-за урагана "Ирма" без электроэнергии все еще остаются 3,7 миллионов домов и предприятий.
С 11 сентября была восстановлена подача электроэнергии трем миллионам потребителей.
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"По состоянию дел на полдень среды обесточено более 3,7 млн потребителей. С вечера понедельника восстановлено электроснабжение трех миллионов домов и предприятий", - цитирует ТАСС сообщение губернатора Флориды Рика Скотта.
Отмечается, что губернатор распорядился возобновить работу закрытых из-за "Ирмы" портов Эверглейдс, Тампа и Канаверал для возобновления приема танкеров с нефтью и продуктами ее переработки.
Напомним, в результате мощного урагана "Ирма" в американском штате Флорида погибли 12 человек.
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