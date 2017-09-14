На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 14 сентября, в западных областях ожидается сильный ветер.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +30° (карта)
В частности, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, с 21 сентября в Украине похолодает до 13-17 градусов тепла днем.
"В ближайшее время погода ожидается с колебаниями температуры. Более существенное похолодание придет где-то с 21 сентября. Тогда прогнозируется 13-17 градусов тепла", - рассказала синоптик Наталья Диденко.
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