На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:41, 14 сентября 2017
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Сегодня, 14 сентября, в западных областях ожидается сильный ветер.

На западе Украины ожидается сильный ветер / Югополис
На западе Украины ожидается сильный ветер / Югополис

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +30° (карта)

В частности, в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, с 21 сентября в Украине похолодает до 13-17 градусов тепла днем.

"В ближайшее время погода ожидается с колебаниями температуры. Более существенное похолодание придет где-то с 21 сентября. Тогда прогнозируется 13-17 градусов тепла", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

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